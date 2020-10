Via Francigena e Cammini d'Europa, le domeniche d'autunno passano dai luoghi di Luisa Piccarreta

Parte domenica 18 ottobre l'iniziativaaccolta favorevolmente dal Comune di Bitonto e col patrocinioL'iniziativa, che prevede diverse domeniche di autunno sino al 13 dicembre 2020, è organizzata dalin collaborazione concon l'intento di promuovere l'ampio territorio delattraversato dai comuni Andria – Corato - Ruvo - Bitonto, riscoprendo gli antichi culti dei Santi Medici e di San Michele nelle più antiche chiese di pellegrinaggio cristiano, quali luoghi di incontro tra occidente e oriente, ripercorrendo le antiche vie degli uomini di fede diretti a Santa Maria di Leuca, e conoscendo i luoghi mistici del più moderno pellegrinaggio (nato alla fine dell'ottocento-inizi '900) di "Luisa, detta la Santa" che oggi riunisce pellegrini da tutto il mondo nel Santuario di Madonna Greca a Corato (dove è sepolta la mistica Luisa Piccarreta).L'iniziativa vuol essere un primo tentativo di accordare insieme temi e luoghi francigeni che caratterizzano l'intero ampio territorio francigeno interessato con altri Cammini d'Europa presenti: il Cammino tra le Poste di Federico II/La trifora che condure alla scoperta della Chiesa delle Fragilità, il Culto di San Michele Arcangelo molto antico e vivo anche nelle città Tappa della Via Francigena con le sue icone e chiese dedicate all'Arcangelo (Corato – Ruvo -Bitonto).Il programma comprende le domeniche di ottobre sino a dicembre e consente anche di promuovere il territorio in formula weekend consentendo il pernottamento nelle strutture legate al Comitato della Via Francigena del Sud – Corato, con "prezzi da pellegrino", e usufruendo di vari servizi tra cui la conoscenza di brevi itinerari da realizzare a piedi con l'esperienza anche del gusto.Per partecipare richiedere info per email coratoviafrancigena@libero.it - Domenica 18 ottobre mattina, città pugliese che custodisce le reliquie delle braccia dei Santi Cosma e Damiano.Percorso a piedi durata 3 ore e visita guidata.- Domenica 25 ottobrein Parco dell'Alta Murgia. Percorso a piedi tra la natura incontaminata dell'alta murgia e presenze architettoniche rurali. Possibilità di prenotare il pranzo.- Domenica 8 novembreMasseria San Vittore, Tra le Poste di Federico II. Andria ,Parco dell'Alta Murgia.Percorsi a piedi e in bici e sapori d' autunno .- Domenica 13 dicembreItinerario: tratto Francigeno Andria- Corato.- Domenica 15 novembreArcangelo, conosciuto in tutto il mondo e in Oriente, venerato con il titolo di "archistratega", in latino princeps militiae caelestis (). Itinerario francigeno Corato - Ruvo.Obbligatoria la prenotazione e indossare le mascherine.Possibilità di weekend con pernottamento presso strutture con prezzi da pellegrino nelle città Tappa.