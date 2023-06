"Maggio in Fiore", ci siamo: domani la prima di due giornate ricche di eventi

Dopo il rinvio dello scorso mese, viste le inclementi previsioni meteo di un insolitamente piovoso maggio, la quinta edizione di "Maggio In Fiore" finalmente realtà.Organizzato dalla FIDAPA, con la supervisione e il coordinamento della presidentessa Francesca Di Ciommo, coadiuvata dall' architetto Anna Del Palma, quest'anno il festival avrà come tematica centrale quella de "Il Fiore nell'Arte".Piazza Sedile sarà adornata di meravigliose composizioni floreali, realizzate dalle realtà florovivaistiche della zona. La concomitanza dell'evento "Cortili Aperti", renderà ancor più speciale la due giorni, che partirà ufficialmente domani e si concluderà domenica sera.Grande contributo anche dalle scuole, che per la prima volta quest'anno hanno inserito i progetti di "Maggio in Fiore" nelle attività curricolari. Il liceo artistico, l'alberghiero e il liceo classico hanno contribuito alla realizzazione di questo Maggio in Fiore, con una programmazione annuale. Tutti i docenti nelle varie discipline hanno programmato e progettato qualcosa da poter esporre.Quest'anno poi una grande novità: all'interno del Maggio in Fiore ci sarà un concorso poetico. Le opere scritte, saranno esposte ai muri nel tratto della strada che unisce Piazza Sedile a Via Roma, nella rinominata "Stradina della Poesia". Una giuria di qualità valuterà le opere, ed il voto varrà per il 50% sul totale. Tra i giurati Gianni Antonio Palumbo, professore di critica letteraria presso l'Università di Foggia, la professoressa Teodora Procacci e la dottoressa Maria Nuccio, presidentessa distrettuale FIDAPA e presidente della giuria. Il voto dei social vale per il 20%, il restante 30% sarà valutato da una giuria popolare, che potrà votare in apposite urne piazzate nei pressi della stradina della poesia. Domenica alle 12 avverrà lo spoglio che decreterà i vincitori, che verranno resi noti alle 19:00.Non nasconde l'emozione della vigilia la presidentessa FIDAPA Corato Francesca Di Ciommo: «Speriamo che il tempo questa volta sia più clemente, praticamente c'è un anno di lavoro dietro questa rassegna ormai tappa fissa della primavera coratina. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Corrado De Benedittis, il vicesindaco Beniamino Marcone e un grazie anche all'assessore Antonella Varesano, che hanno reso possibile tutto ciò. Vi aspettiamo in Piazza!»L'allestimento in Piazza è già partito da questa mattina, tutto e quasi pronto per questa due giorni all'insegna dell'arte e, soprattutto, dei fiori.