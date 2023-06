Maggio in fiore – Il fiore nell’arte torna per la sua V edizione

Con la primavera torna per la sua quinta edizione "Maggio in fiore - Il fiore nell'arte" iniziativa ideata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato e curata dalla Presidente della stessa, Francesca di Ciommo, e dalla socia Arch. Anna de Palma, con la collaborazione di varie socie della sezione.La manifestazione, nata con l'intento di sensibilizzare i cittadini e soprattutto le nuove generazioni al rispetto per la natura e per il paesaggio dei territori in cui viviamo in un'ottica ecosostenibile, coinvolgerà il centro storico di Corato che diverrà così cornice di arte, musica, profumi e colori.Saranno infatti eventi musicali, esposizioni artistiche, reading letterari, laboratori e performance ad esaltare la bellezza e l'arte dei fiori curati da fiorai, florovivaisti e da aziende esperte nel settore. Alla base di tutta l'iniziativa c'è, oltre ad una filosofia del verde urbano come decoro, anche il rispetto dell'ambiente e il risparmio dei consumi.La manifestazione avrà inizio a partire dalla mattina di sabato 10 giugno in Piazza Sedile (Atrio Palazzo Gioia), dove i visitatori, immersi in un percorso multisensoriale al buio ricco di suoni naturali e profumi, potranno esplorare con le mani opere d'arte tridimensionali raffiguranti alcuni dei più famosi quadri a tema floreale di Van Gogh. Le opere sono state realizzate dal maestro d'arte Antonio D'introno con la collaborazione di alcuni soci della sezione di Corato dell'U.I.C.I.- Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, che guideranno nel buio più completo i visitatori nell'ammirare e toccare con maestria le opere esposte. Una volta terminato il percorso, i visitatori troveranno in piena luce le riproduzioni grafiche delle medesime opere esplorate al buio, mettendo così a confronto sensazioni ed emozioni.A seguire, nel pomeriggio, ci sarà il consueto spazio dedicato ai più piccoli con la lettura interattiva dal titolo "La città dei fiori", a cura della libraia e bibliotecaria Giada Filannino, che sarà presente anche la mattina di domenica con il reading letterario per gli adulti dedicato in questa edizione a "Natura ed arte", in un racconto che muoverà dal Trecento fino ad approdare al Novecento, attraverso la disamina di brani classici e di poesia contemporanea in cui i fiori saranno il fil rouge che si dipanerà attraverso il correre del tempo.Alle ore 18.30 avrà luogo la presentazione dell'intera manifestazione con l'intervento di Maria Nuccio, Presidente FIDAPA BPW Italy -Distretto Sud Est, Corrado de Benedittis -Sindaco del comune di Corato, Beniamino Marcone -Vicesindaco, assessorato alle Politiche educative e culturali, Antonella Varesano -assessorato alla qualità urbana, Savino Gallo -Preside I.S.S.S. "Federico II Stupor Mundi" e Francesco Catalano -Preside I.I.S.S "Alfredo Oriani –L. Tandoi".Come negli anni precedenti, anche le scuole secondarie di II Grado del territorio divengono parte attiva e la loro partecipazione verrà illustrata nel dettaglio nell'intervento "L'arte insegnata dai fiori" a cura della docente Rosanna Quatela, presenterà le opere d'arte realizzate dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" sotto la guida idei docenti di vari indirizzi, e nell'intervento "Quando frutta e verdura diventano fiori: l'arte del carving fruit" , a cura del docente Emanuele Specchia, che presenterà le straordinarie opere di intaglio di frutta e verdura realizzate dagli studenti dell' I.I.S.S "A.Oriani –L.Tandoi".Seguirà un importante approfondimento sul significato simbolico dei fiori nell'arte curato dalla scenografa Pamela Iacovelli nel suo intervento "Nel linguaggio dei fiori".Sempre nell'ottica di sostenere e consolidare le forme di collaborazione tra le realtà presenti sul territorio, la Fidapa ha invitato la locale sezione dell'Archeoclub "Padre Emilio d'Angelo", a partecipare a questa edizione della manifestazione, convenendo di farle presentare in anteprima una serie di manufatti realizzati nell'ambito del progetto "Per una Corato ecosostenibile", ammesso e finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'Avviso "Puglia Capitale Sociale 3.0". Nello specifico, verranno presentate alcune creazioni floreali realizzate con materiali di scarto dei nostri mari, eseguite direttamente dagli alunni dell'Istituto Comprensivo "Tattoli – De Gasperi", sotto la guida della eco designer Antonella Berlen.Anche quest'anno, inoltre ci sarà in piazza alle ore 20.30 un importante evento musicale dal titolo "Viole e violini in fiore", che vedrà coinvolto il quartetto di violini Apulia Spring Quartet, con direzione artistica a cura del maestro Pietro Catucci.La novità di quest'anno è inoltre il concorso di poesia "Il fiore nell'arte" che ha visto la partecipazione di tanti cittadini oltre che degli studenti del "Liceo Classico A.Oriani" e di altri istituti comprensivi.Gli elaborati, esposti durante la manifestazione, saranno valutati da tre tipologie di giuria: una di qualità, con esperti individuati dalla FIDAPA BPW Italy- Sezione di Corato quali il Docente di Metodologia della critica letteraria Gianni Antonio Palumbo, lpresso l'Università degli Studi di Foggia, la Presidente FIDAPA BPW Italy –Distretto Sud Est Maria Nuccio e la Vice Presidente FIDAPA BPW Italy -sezione Corato Teodora Procacci; una giuria social, che raccoglierà le preferenze espresse sulla pagina facebook e instagram della FIDAPA BPW Italy-Sezione di Corato e una popolare, entrambe a cura delle socie Young sotto la guida della rappresentante Young del distretto sud-est Annalisa D'introno. I premiati saranno presentati in occasione della serata conclusiva di domenica alle ore 19.00 in Via Roma. A tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato contestualmente un attestato di partecipazione.