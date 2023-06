Maggio in Fiore, V Edizione, la primavera sboccia in Piazza Sedile: le interviste

Tra meravigliose composizioni floreali di vivaisti della zona, opere d'arte ed installazioni a cura del Liceo Artistico Stupor Mundi, stand di "craving" a cura dell'Alberghiero e decine di poesie affisse nei pressi della Piazza stessa, la manifestazione è ufficialmente entrata nel vivo.

Noi di Coratoviva abbiamo intervistato i protagonisti, per farvi entrare ancor di più nel mondo del Maggio in Fiore.



Ieri pomeriggio è stato finalmente tagliato il nastro della quinta edizione del Maggio in Fiore, eccezionalmente tenutosi in Giugno per via delle avverse condizioni meteorologiche.