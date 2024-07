Malattie sessualmente trasmissibili: una giornata di prevenzione a Corato

L'equipe dell'Unità di Strada dell'Ambito Sociale n. 3, in collaborazione con l'associazione Cama Lila, incontrerà la cittadinanza dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi al fine di realizzare attività di promozione sociale, sensibilizzazione, informazione e prevenzione relativamente alle malattie sessualmente trasmissibili. Vi sarà l'opportunità di sostenere colloqui con operatori esperti e sarà altresì garantita la possibilità di effettuare, su base volontaria e totalmente anonima, test di rilevazione virus HIV.L'attività sarà svolta a Corato, in Piazza Vittorio Emanuele, (presso i civici 23 e 27), venerdì 5 luglio dalle 19.00 alle 23.00. A Terlizzi in Corso Umberto I dalle 19.30 alle 21.00 di venerdì 12 luglio. A Ruvo di Puglia dalle 21.30 alle 23.00 in Piazza Dante, sempre venerdì 12 luglio.Per informazioni, scrivere alla mail pisambito3@coopcaps.it. Il numero verde del Pronto Intervento Sociale è invece l'800-755500, attivo 24/24h.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per l'attività e invitano la cittadinanza a prendervi parte nell'ottica di accrescere la consapevolezza e fare prevenzione.