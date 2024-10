Social Video 2 minuti Fa tappa a Corato la Carovana della Prevenzione: screening gratuiti all'Interspar di via Gravina

Squadra che vince non si cambia, soprattutto quando l'obiettivo è. Così si rinnova per il terzo anno la collaborazione tra, tra le principali aziende della GDO nel centro-sud Italia con l'insegna Despar, e, attiva dal 2000 e in prima linea nella lotta ai tumori al seno. Questa mattina infatti ha fatto tappa a Corato, all'Interspar di via Gravina, la, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute (ideato congiuntamente alla Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS).Il parcheggio del punto vendita del gruppo Maiora si è trasformato in uno spazio tutto dedicato alla prevenzione, con la presenza diper eseguire esami senologici ed urologici rivolti a donne e uomini.Salute e benessere a 360 gradi: infatti la novità di quest'anno è nell'aver avere esteso la campagna di informazione dedicata alla prevenzione - che proseguirà per i mesi di ottobre e novembre - anche, che parte innanzitutto dal carrello della spesa.