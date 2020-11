Maldarizzi Automotive Spa: online la nuova piattaforma e-commerce

Maldarizzi Automotive Spa diventa anche un e-commerce. Il punto di riferimento nel campo della mobilità a 360° approda on line con una vasta scelta di prodotti e accessori per la micro-mobilità, ricambi originali e merchandising ufficiale. Con una novità assoluta: la possibilità di acquistare on line anche una serie di servizi aggiuntivi post vendita con scontistiche particolari esclusivamente dedicate all'e-commerce, come l'estensione di garanzia o pacchetti di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'auto. Una piattaforma 100% digitale che potenzia l'interazione a distanza con Clienti per una shopping experience in tutta sicurezza, in cui traspare tutta la qualità e l'esperienza targata Maldarizzi Automotive Spa.Il nuovo e-commerce https://shop.maldarizzi.com/ è anche la piattaforma di lancio per la nuova campagna BLACK DAYS MALDARIZZI, una settimana di sconti e vantaggi imperdibili validi fino al 30 Novembre, con la possibilità di acquistare esclusivamente on line prodotti e servizi per la mobilità con un extra sconto del 20% attraverso il codice sconto MALDABLACK20 da inserire in fase di checkout.L'e-shop experience si affianca all'esperienza di acquisto tradizionale all'interno di tutti gli showroom Maldarizzi che, insieme alle sedi di assistenza e officine, restano regolarmente aperte secondo i consueti orari, nel pieno rispetto della normativa anti-covid e all'insegna della sicurezza. Come dichiarato all'interno del DPCM del 4 novembre, infatti, è possibile spostarsi da un Comune all'altro per usufruire di servizi e attività non disponibili nel proprio comune di residenza o domicilio, sempre con autocertificazione correttamente compilata. Inoltre, per fornire un servizio ancora più completo e in linea con le esigenze del Cliente, è attivo un servizio di prenotazione a distanza all'indirizzo https://www.maldarizzi.com/prenota-il-tuo-servizio-a-distanza/ , in cui è possibile selezionare la tipologia di servizio, la data, l'orario per un appuntamento on line.Un grande passo in avanti verso il dealer del futuro.