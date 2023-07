"Marchi: Diritto e casi pratici", il primo corso dell'associazione culturale "Flash" è un successo

Cosa c'è dietro la registrazione di un marchio? Cosa è possibile registrare, cosa non lo è? Quali e quante insidie si nascondono dietro la cattiva gestione della registrazione di un marchio? A queste e ad altre domande ha provato a rispondere "Marchi: Diritto e casi pratici", un vademecum su come registrare un marchio, ma soprattutto su come seguire un potenziale cliente nella realizzazione e registrazione di un marchio.Organizzata dall'Associazione Culturale Flash, attraverso una serie di case histories e con l'ausilio di slide, la "lectio" dell'avvocato Pieraldo Capogna, presidente dell'associazione, è stata leggera, intuitiva ed appassionante. La platea, volutamente ridotta, ha permesso agli uditori di porre una serie di domande e chiarimenti, rendendo il tutto più ordinato e diretto.Il battesimo di fuoco è stato dunque vinto dall'associazione Flash, che dopo la pausa estiva, promette di tornare con altri corsi "Flash" a partire da settembre.