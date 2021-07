Marilena Martinelli nuova presidente dello Sporting Club di Corato

Guardare con speranza e fiducia al futuro, ripartendo dalla socialità, dalla cultura, dalla bellezza delle arti. È l'obiettivo che si è posto lo Sporting Club di Corato che ha di recente rinnovato il suo organo direttivo eleggendo a presidente Marilena Martinelli.«Facendo nostro il messaggio di speranza e di positività del poeta Erri De Luca, vogliamo far emergere il bisogno di tornare a guardare il futuro con fiducia iniziando un viaggio reale o immaginario attraverso percorsi musicali, culturali, gastronomici, turistici» è l'auspicio della presidente Martinelli che raccoglie il testimone da Danila Tempesta che ha guidato il circolo sino al rinnovo delle cariche.La serata di insediamento del nuovo direttivo può essere interpretata come la prima tappa di un viaggio che si è interrotto due anni fa. «Un viaggio attraverso i sentieri della tradizione; un fascinoso percorso nei ritmi, nei suoi e nelle voci del nostro territorio» ricorda la presidente."J sacce nu bbelle cantà" è infatti l'evocazione quasi ancestrale di canti, racconti tramandati da una voce all'altra, da nonna a nipote, da padre in figlio, da regione a regione.Ad ospitare la cerimonia di insediamento, tenutasi lo scorso 9 luglio nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è stato l'agriturismo Posta Mangieri che ha regalato lo spettacolo di un magico tramonto accompagnato dalle esplorazioni sonore dei Soballera che hanno ricreato atmosfere senza tempo, in cui passato e presente si sono congiunte in una danza appassionata.«Abbiamo brindato alle quattro C: condivisione, coinvolgimento, collaborazione, comunicazione» riferisce la presidente Martinelli. Elementi che caratterizzeranno il percorso del nuovo direttivo che curerà l'organizzazione di eventi e manifestazioni.