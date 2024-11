Mazzette all'Asl di Bari, l'imprenditore Perrone torna in libertà

È tornato in libertà, l'imprenditore di Corato agli arresti domiciliari dalla settimana scorsa con le accuse di corruzione e falso relativamente a un appalto bandito dallanel 2023. Nei confronti di Perrone è stata però disposta l'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione perLunedì, Perrone, difeso dal legale, aveva risposto alle domande del giudice per le indagini preliminariin sede di interrogatorio, ammettendo di aver fatto alcuni «omaggi» (consistiti per l'accusa «nel pagamento di vari articoli» come una porta blindata, porte interne ed elementi d'arredo del bagno) al funzionario della Asl di Bari(in carcere) e a sua moglie(ai domiciliari), ma non come contropartita di accordi illeciti.Quanto all'ipotesi di falso - è accusato insieme a Iacobellis di avere attestato falsamente il termine dei lavori per la sostituzione delle canne fumarie dell'ospedale Di Venere di Bari al 29 dicembre 2023, lavori in realtà conclusi soltanto a luglio 2024 - ha sostenuto che quella diversa datazione della fine dei lavori per lui fosse irrilevante, e che si trattasse di un'esigenza dell'Asl. Nell'inchiesta dellaper un presunto giro di tangenti per appalti sono già state arrestate 10 persone.Tutte sono accusate di associazione a delinquere, corruzione, falso, turbata libertà degli incanti e subappalti illeciti. In carcere, oltre a tre imprenditori (per uno di questi,, la misura è stata sostituita con i domiciliari), ci sono i funzionari dell'Asl