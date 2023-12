Si è svolto a Bisceglie, presso il MagiK Bowl, a conclusione di un progetto finanziato dall'Assessorato alla Sport della Regione Puglia a favore dell'associazione di promozione sociale coratina Gocce nell'Oceano, un meeting regionale di bowling Special Olympics.A contendersi gli otto titoli in palio sono intervenuti 30 atleti "speciali" (con disabilità intellettiva e relazionale), suddivisi fra le otto piste della struttura in funzione delle loro abilità (nello spirito di Special Olympics, che mira a far competere gli atleti dividendoli in gruppi a seconda delle loro capacità e dei risultati che conseguono abitualmente, in modo che ognuno possa aspirare a una medaglia d'oro).A rappresentare Special Olympics, l'organizzazione internazionale voluta da Eunice Kennedy oltre 50 anni fa, il tecnico nazionale di bowling Giuseppe Semplice. Fra gli atleti partecipanti si è registrata la presenza di Gianluigi Saulle, reduce da un oro ai mondiali di Berlino di quest'anno e che anche ieri ha mostrato le sue abilità con palla da bowling e birilli, superando di gran lunga i 100 punti nelle due gare che lo hanno visto coinvolto.Il finanziamento regionale ha consentito anche ai ragazzi di Gocce nell'Oceano di allenarsi nei mesi precedenti il meeting. In quattro, infatti, hanno conseguito il primo posto nelle rispettive categorie.