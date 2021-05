Gestire campi estivi per minori con disabilità, a Corato il corso di formazione

Mercoledì 9 giugno 2021, parte a Corato il corso di formazione "Indicazioni per l'efficace gestione di un campo estivo per bambini e adolescenti con disabilità intellettiva e relazionale", in viale Regio Bosco Comunale, in quella che è diventata di fatto, negli ultimi anni, la sede estiva dell'associazione coratina Gocce nell'Oceano.



Il corso è infatti un progetto del CSV San Nicola, organizzazione barese con la finalità di promuovere il volontariato, e di Gocce nell'Oceano APS, realizzato attraverso il Concorso Formazione indiretta 2021.



Partner del progetto è TimeAut, organizzazione di volontariato tranese che si occupa in particolare di autismo.

«Abbiamo colto l'opportunità offerta dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – afferma Nunzio Calò, presidente di Gocce nell'Oceano APS – per migliorare sensibilmente la qualità dei nostri campi estivi per bambini e ragazzi con disabilità. Volontari nuovi e meno esperti avranno quest'anno una base di partenza teorica che renderà più efficace la propria attività di collaborazione con i coordinatori del nostro campo estivo, quest'anno organizzato con Gocce Special Team a.s.d. e in parte finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto "Scegli il tuo sport", e di quello degli amici dell'associazione Time-Aut di Trani».

«L'obiettivo è preparare i volontari ad affrontare eventuali problemi comportamentali da parte dei più piccoli – dichiara Roberta Cannillo, psicologa per Gocce nell'Oceano APS – E aiutare i più grandi a conseguire alcune autonomie, come igienizzarsi correttamente le mani all'arrivo e dopo l'utilizzo dei servizi igienici, svestirsi, prepararsi una merenda salutare, orientarsi nello spazio, attendere il proprio turno nello svolgimento delle attività, ecc...».

Questo il programma del corso:



9, 16 e 19 Giugno – dalle 17:30 alle 20:30

● Introduzione all'Applied Behavior Analysis – Maria Giovanna Mascolo

Gli operanti verbali. Procedure di insegnamento.

Comportamenti problema e strategie di intervento.

Ambiente naturale (NET) vs/ lavoro strutturato (DTT).



22 e 24 Giugno – dalle 18:00 alle 20:30

● Educare all'autonomia – Roberta Cannillo

Perché è fondamentale educare all'autonomia.

Lo stile educativo.

Le aree educative.

Gli strumenti per l'osservazione e la programmazione, la definizione degli obiettivi individuali.



30 Giugno – dalle 18:00 alle 20:00

● Educazione alimentare – Federica Leuci

Il legame esistente tra alimentazione e salute.

Lo stimolo al cambiamento delle abitudini alimentari.

L'importanza di una regolare attività fisica.

L'appuntamento è quindi per la prima lezione, alle 17,30, del 9 giugno.



Le due associazioni invitano anche studentesse delle scuole superiori o universitarie che vogliano eventualmente partecipare alla selezione per frequentare il corso e impegnarsi nell'attività di volontariato durante l'estate, a inviare la loro candidatura a volontari@gocce.eu, precisando cognome e nome, età, scuola e/o corso di laurea frequentati e città di residenza.