"Gocciolino resta a casa" attività video per bambini e ragazzi

Un'iniziativa pensata da Gocce nell'Oceano onlus di Corato, per bambini e ragazzi, in questo periodo di sospensione di tutte le attività didattiche, e per le loro famiglie per proporre attività e giochi creativi da svolgere in casa, elaborati da un team di esperti professionisti di varie città del nord barese."La pandemia di questi giorni sta costringendo tutti a restare a casa. Le scuole sono state le prime a subire le conseguenze di questa straordinaria situazione. Con La loro chiusura gli studenti restano a casa, anche quelli con disabilità, i quali, oltre alle attività di studio, hanno dovuto sospendere anche ogni forma di intervento riabilitativo (ABA, psicomotricità, attività motoria e così via)" - il presupposto su cui fonda l'iniziativa.Un gruppo di educatori, tecnici sportivi, psicomotricisti, psicologi, illustratori, insegnanti, consulenti e terapisti ABA di varie città del nord-barese (Corato, Trani, Bisceglie, Barletta, Ruvo di Puglia, ecc…) ha pensato perciò di realizzare alcuni video da mettere a disposizione delle famiglie di questi ragazzi, per sostenerle e aiutarle in questa situazione di emergenza.Nasce cosìun canale YouTube che ha l'intento di fornire alle famiglie di tutti i bambini e ragazzi, attraverso brevi video amatoriali (girati presso le abitazioni dei componenti del gruppo), suggerimenti e idee molto semplici su come occupare il tempo in questi giorni di emergenza, su come rendere utili e divertenti questi momenti di forzata permanenza a casa.Si tratta di esperimenti, ricette, storie animate, letture (anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa), attività manipolative, giochi, attività motorie e tanto altro.Il canale YouTube riprende il nome dell'associazione coratina Gocce nell'Oceano onlus. Infatti, i suoi ideatori fanno parte del gruppo di terapisti e consulenti del Gocce ABA/VB team e dell'associazione sportiva dilettantistica Gocce Special Team: essi promettono di alimentare continuamente il canale con video sempre nuovi.Il link del canale YouTube e alcuni dei video realizzati sono presenti anche sul gruppo Facebook di Gocce nell'Oceano onlus. «L'auspicio è quello di restare vicini alle famiglie e di aver fatto per loro qualcosa di utile».