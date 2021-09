Molfetta Creation and Fashion 2021, la moda e la creatività tornano dal vivo

I colori della creatività e il fascino della moda in tutte le sue sfaccettature saranno nuovamente protagoniste dell'eventoSarà una seconda edizione all'insegna del ritrovato entusiasmo e della ripresa dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza Covid: promossa dall'agenzia I Monelli e con il patrocinio del Comune di Molfetta, l'evento si rinnova dopo la prima edizione del 2019, che ha richiamato nel centro di Molfetta artisti e personaggi legati alla città per presentare creazioni originali e mettere in scena il meglio della creatività made in Molfetta.Special guest dell'iniziativa sarà la cantante, che con il suo charme e la sua grinta affascinerà il pubblico della serata.Cornice dell'evento quest'anno sarà corso Dante, nel centro di Molfetta, che per una sera si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto sul quale sfileranno le migliori proposte delle eccellenze molfettesi (e non solo). Grazie alla partnership con SalvoBinetti #art and science by ToniPellegrino, Sara De Virgilio make-up artist, Y-E-S, Motors City, Atelier Issima le Spose, gioiellerie Il Tesoro, Twice, LD Edilizia, NoiEnergia, Glob Eco e Gadaleta, si alterneranno sul palco momenti di intrattenimento e spettacolo, con l'assegnazione di speciali riconoscimenti a personaggi di spicco nell'ambito dell'arte, della musica e dell'imprenditoria. A condurre la serata ci sarà la conduttrice televisiva - molfettese anche lei - Mary De Gennaro.Questa edizione 2021 si arricchisce grazie alla collaborazione diretta con Made in Molfetta, associazione che riunisce numerose attività commerciali del centro città. Oltre a celebrare i talenti del territorio, obiettivo del Molfetta Creation and Fashion è quello di rilanciare il marketing territoriale e dare una vetrina unica e originale alle aziende del settore, favorendo la crescita di una rete di professionisti ed eccellente produttive per un rinnovato sviluppo commerciale di Molfetta.A breve saranno divulgati tutti i dettagli sul programma della serata.È possibile seguire la comunicazione dell'evento sui social tramite l'hashtagAppuntamento dunque sabato 25 settembre alle ore 21:00 in Corso Dante a Molfetta. L'accesso sarà consentito nel rispetto delle normative anti Covid con esibizione obbligatoria del Green Pass.Sito web ufficiale - www.creationandfashion.it