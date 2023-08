Morgan arriva nel sud Italia con Maldarizzi Automotive

Thomas Kiesele, Chief Commercial Officer, Morgan Motor Company:

Morgan Motor Company e Maldarizzi Automotive aprono la prima concessionaria Morgan nel Sud Italia.Maldarizzi Automotive, grazie all'esperienza nel settore automobilistico premium e di lusso, opererà da Bari attraverso uno showroom dedicato, offrendo servizi di vendita e post- vendita ai clienti Morgan attuali e futuri nel sud del paese. Morgan Bari è già operativa con l'apertura ufficiale dello showroom prevista per la fine del 2023.Dopo l'introduzione della Super 3 e aggiornamenti significativi ai suoi modelli Plus nel 2022, Morgan presenta la sua ultima gamma di modelli, una delle più forti nei suoi 114 anni di storia, e continua ad espandere la sua rete di concessionari in tutta Europa.L'apertura di Morgan Bari contribuirà a presentare il marchio Morgan a un pubblico più ampio, che deve ancora sperimentare il design senza tempo, la carrozzeria unica e l'esperienza di guida incomparabile del produttore britannico.Morgan Bari non sarà solo hub per vendite e servizi, ma anche piattaforma per eventi e raduni che celebreranno il ricco patrimonio e la cultura del marchio Morgan. La concessionaria diventerà il punto focale per gli appassionati Morgan, fornendo una comunità in cui possono connettersi, condividere la loro passione e sperimentare Morgan.Fondata nel 1979, Maldarizzi Automotive si è affermata come un caposaldo del mercato automobilis tico italiano. Con oltre 10 sedi tra Puglia e Basilicata, è diventata leader nella vendita e nel post- vendita per alcuni dei produttori premium più importanti al mondo."Siamo lieti di continuare la nostra espansione della rete nell'Europa meridionale con la nomina di Maldarizzi Automotive per aprire Morgan Bari. Abbiamo trovato in Maldarizzi Automotive un partner esperto con la passione per il marchio Morgan. Siamo fiduciosi che insieme lanc eremo Morgan nel Sud Italia. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti della regione, avranno l'invidiabile occasione di guidare la loro Morgan nell'incredibile scenario che circonda la bellissima regione pugliese"."Stiamo offrendo ai nostri clienti una maggiore scelta, aggiungendo l'iconico marchio Morgan al nostro portafoglio esistente, un brand unico che produce auto sportive artigianali con uno stile senza tempo". And rea Maldarizzi, General Manager di Morgan Bari: "Siamo orgogliosi di rappresentare uno dei marchi più importanti e storici della carrozzeria britannica. Morgan offre auto sportive uniche e di alta qualità con un'eleganza senza tempo".Morgan Motor Company produce auto sportive artigianalmente dal 1909 ed è uno dei più importanti costruttori d'auto del mondo. Pioniere della sua miscela unica tra artigianato tradizionale e tecnologia moderna, ogni Morgan è fatta a mano su ordinazione.La dimora storica di Morgan si trova a Pickersleigh Road a Malvern Link, nel Worcestershire. Questo è l'unico posto al mondo in cui vengono costruite le vetture Morgan. Immersi nella storia, gli edifici in mattoni rossi ospitano uno degli impianti di produ zione automobilistica più unici al mondo.Le auto sportive Morgan sono realizzate a mano utilizzando tre elementi fondamentali: legno di frassino, alluminio e pelle. Ogni auto è assolutamente unica, costruita secondo i più alti standard da artigiane e artigiani appassionati, le cui abilità vengono tramandate di generazione in generazione e perfezionate nel corso della vita, unendo patrimonio, innovazione e tecnologia all'avanguardia.La gamma di modelli di Morgan comprende Super 3, Plus Four e Plus Six. C aratterizzata dalla sua esperienza di guida analogica, ogni viaggio in una Morgan è un'avventura, qualsiasi modello tu scelga.