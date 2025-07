Morì in un incidente sul lavoro, assolti i tre imputati sotto accusa

Sono stati scagionati i tre imputati finiti a processo per la morte di, 54enne di Corato, deceduto in un incidente sul lavoro. Il giudice dell'udienza preliminare del, ha assolto «perché il fatto non sussiste»Secondo l'accusa, i tre, i primi due di Corato, il terzo di Andria, accusati in cooperazione tra loro di omicidio colposo, avrebbero «cagionato per colpa, consistente in negligenza, imprudenza e in imperizia, nonché in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», la morte dell'uomo. Quel giorno - era il 5 agosto 2018 - l'uomo, mentre preparava un carico all'interno di un'azienda coratina di via Sant'Elia, avviò il motore di un autocarroe uscì dall'abitacolo.Il mezzo, «nonostante l'inserimento del freno di stazionamento ed a causa dell'avaria di quest'ultimo», si mosse improvvisamente, schiacciandolo contro un altroparcheggiato più avanti. La Procura ha contestato ad Altamura, incaricato della manutenzione, di aver «utilizzato ricambi di qualità scadente», a Bucci di avere svolto la revisione «dell'impianto frenante senza rilasciare alcun rapporto di prova» e infine a Marrone «di avere attestato l'esito positivo della revisione».Tuttavia, i legalihanno chiesto il giudizio abbreviato, condizionato ad una perizia. Il consulente ha escluso ogni nesso tra le anomalie tecniche e l'incidente, attribuendo la causa ad una condotta «abnorme e imprevedibile» del lavoratore. Le motivazioni entro 90 giorni.