Movida a Corato, le indicazioni da rispettare in piazza di Vagno e piazza Sedile

Gestione e calendarizzazione degli eventi: gli esercenti potranno organizzare eventi musicali (fino a 2 a settimana nei giorni feriali e 3 nei weekend), da concludersi entro le ore 23:59, previa presentazione di SCIA e richiesta di suolo pubblico. Controlli e semplificazione amministrativa: il comune garantirà maggiori controlli tramite la Polizia Locale e una semplificazione nelle procedure autorizzative per gli eventi. Tavolo permanente di confronto: sarà attivato un tavolo tra comune, associazioni e residenti per monitorare costantemente l'efficacia del protocollo e individuare eventuali modifiche migliorative. Educazione al divertimento responsabile: le associazioni si impegneranno nella promozione di comportamenti virtuosi tra gestori e clientela, con iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi legati all'abuso di alcol, rumore e inciviltà. Tutela del decoro e della pulizia urbana: verranno promosse pratiche di raccolta dei rifiuti, pulizia delle aree esterne e gestione ordinata dei plateatici. Misure acustiche: sarà obbligatorio per i locali dotarsi di rilevatori di diffusione sonora nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune di Corato ha sottoscritto uncon le principali associazioni di categoria –– finalizzato a gestire in modo condiviso e responsabile le attività connesse alla cosiddetta "movida", in particolare nelle aree centrali di, fulcro della vita serale cittadina.Il protocollo nasce come, con validità annuale, pensato per adattarsi alle esigenze del territorio e per essere modificato nel tempo in base ai risultati concreti e al confronto con cittadini, esercenti e residenti. Il documento rappresenta unaa una domanda crescente di equilibrio tra la vivacità economico-sociale del centro storico e il diritto alla quiete, alla salute e alla sicurezza dei residenti.L'accordo prevede una serie ditra amministrazione comunale, associazioni di categoria e titolari di pubblici esercizi:Il protocollo riconosce il valore economico, culturale e sociale della movida, ma al contempo richiama alla responsabilità collettiva: il diritto al divertimento e alla libera impresa deve conciliarsi con la tutela dei residenti e dello spazio urbano.Al termine dell'anno di validità, sulla base dei risultati raggiunti e dei riscontri emersi dal tavolo permanente, l'amministrazione si impegna a, che recepisca le buone prassi sperimentate e definisca un quadro normativo stabile e condiviso.«Desidero ringraziare sentitamente le associazioni di categoria per il contributo costruttivo e responsabile offerto nel corso del lavoro di redazione del protocollo. Un grazie particolare va al dirigente del SUAP,, e a tutto l'Ufficio SUAP, per la competenza e il supporto amministrativo, nonché al Comandante della Polizia Locale,, e all'intero Comando di Polizia Locale per il prezioso contributo operativo e di analisi. Un ringraziamento sincero anche ai residenti del centro storico che hanno partecipato attivamente agli incontri, portando punti di vista essenziali per costruire un equilibrio possibile tra diritti e bisogni. Siamo certi che le imprese coinvolte rispetteranno con scrupolo gli impegni assunti, a tutela della comunità, dei residenti e della qualità delle loro stesse attività, contribuendo a promuovere una movida sostenibile, civile e condivisa».