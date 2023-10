Murgia a Pedali, grande successo per la prima "Domenica in Bici"

Una domenica tranquilla e piacevole, dai sapori tradizionali, dagli odori intensi come quelli delle "frasche" che bruciano, una domenica col fruscìo delle due ruote che solcano i sentieri sterrati, una "𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐜𝐢".Questo è il sunto di una gradevole mattinata all'insegna della scoperta delle nostre tracce storico-culturali, come la 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮 o le antiche 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 e 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨, da coniugare con i prodotti della nostra terra, ben presentati dall'Azienda Agricola Dintrò.L'aperitivo domenicale che ne viene fuori non è così quello da gustare banalmente sul tavolino di un bar, ma è un "cocktail" da assaporare con lentezza... e col rispetto che merita il nostro territorio!Tra i partecipanti, l'Associazione Terre di Coratina, l'Azienda Agricola Dintrò, il Comune di Corato, con i servizi annessi.L'evento sarà ripetuto anche domenica 8 ottobre e domenica 15 ottobre nelle medesime modalità.