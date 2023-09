"Paesaggi - Luoghi di esistenze": laboratorio di pittura nella natura

Dipingere il paesaggio con acquerelli, immersi nell'atmosfera della Murgia per raccontare, ascoltare e creare il proprio taccuino di viaggio.È questa l'iniziativa proposta dall'associazione Amici dei Musei di Corato APS, impegnata nello studio del patrimonio culturale cittadino e non e nella sua promozione, per completare il progetto "Paesaggi. Luoghi di esistenze".Con l'occhio attento alla moltitudine dei verdi, si guarderà l'architettura che si fonde con il paesaggio ed il cielo, all'ombra di alberi sacri e atmosfere suggestive.Un' occasione per condividere l'ispirazione e trasmettere una modalità di pittura con acquerelli, nutrita di meditazione e passione.Con poche pennellate di colore anche chi non ha dimestichezza con un pennello, grazie a Nicla Di Bisceglie, architetto e paesaggista, creerà opere caratterizzate da trasparenze e sovrapposizioni di velature leggere.Appuntamento il 29 e il 30 settembre alle ore 16.00 presso San Magno, Masseria Loiodice, Corato/S.P.19 km 9,700.La proposta, che rientra nel bando "GeoEventi" per la promozione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale del Parco dell'Alta Murgia, si svolge con il patrocinio e con il contributo economico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Per informazioni e prenotazione: amicideimusei.corato@gmail.com