Musica, arte e poesia per celebrare la Divina Commedia di Dante

"Colori, luci e ombre nella Divina Commedia". È il titolo della manifestazione, voluta dalla Pro Loco Quadratum per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che si svolgerà mercoledì 29 settembre, alle ore 19 nello spazio antistante il Teatro Comunale.La manifestazione, promossa dalla Proloco Quadratum, in collaborazione con L'I. S. S. "A. Oriani Tandoi" e con il Patrocinio del Comune di Corato, si propone di celebrare i 700 anni della morte del Sommo Poeta in un connubio tra arte, poesia e musica. SPresenta Franco Leone. Interverrà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Adduci.Saranno declamati alcuni canti ed alcuni passi celebri della Divina Commedia da Franco Leone, da Gerardo Strippoli, da Arianna D'Introno, daa Concetta Leo, da Pina Grilli, in un viaggio emozionale tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.La musica sarà a cura del violinista M.° Pietro Catucci, mentre alcuni artisti realizzeranno all'istante dipinti tratti dagli episodi danteschi presentati.Tutti possono cimentarsi nel dipingere le scene della Divina Commedia: l'evento è aperto a tutti.Saranno applicate le norme anti-Covid.