"Nessuno mi sente", il singolo d'esordio dell'artista coratino Gäbe

Un titolo di esordio che è un invito alla sensibilità e a prestare con attenzione l'orecchio non solo alla musica ma a ciò che con essa prende forma, dai pensieri alle emozioni. È con il singolo "Nessuno mi sente" che il giovane cantautore coratino Luigi Gabriele, in arte Gäbe, si presenta ufficialmente al mondo della musica, una delle sue passioni.Nato a Corato nel 1997 questo artista emergente è da sempre attratto dal mondo dello spettacolo, sperimenta e mette alla prova la sua creatività sin da giovanissimo. Dopo il diploma di Liceo Artistico si cimenta come ritrattista, grafico e videomaker autodidatta.Affascinato dall'idea di poter trasmettere emozioni al pubblico, dal 2018 decide di investire nelle sue due grandi passioni: la musica e la recitazione. Da allora frequenta lezioni di canto presso la scuola del maestro Marilia Papaleo, imboccando la strada del cantautorato con la pubblicazione del suo primo singolo "Nessuno mi sente".«Gridare di non essere ascoltati, facendosi ascoltare. "Nessuno mi sente" nasce da una consapevolezza: quella che ti immobilizza quando la realtà in cui vivi non ti riconosce, non sa chi sei e per questo non ti ascolta. È la consapevolezza che dare voce a sé stessi non basta quando chiunque attorno a te è distratto. Eppure, se è vero che ogni pensiero con la musica prende finalmente corpo e diventa reale, allora "Nessuno mi sente" è anche un percorso di redenzione, uno squarcio da cui può entrare la luce e da cui si può (ri)cominciare. Forse, così, qualcuno starà a sentire».È questo il concentrato del singolo d'esordio dell'artista coratino Gäbe che ne ha curato il testo e a cui da voce. Edito dalla RedTomato productions sarà presentato in premiere ilsu Youtube e ufficialmente disponibile dalla mezzanotte del 27 maggio.