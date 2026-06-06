Nuova sparatoria a Corato: un uomo gambizzato in piazza Sedile

Si sta cercando di fare chiarezza su una gambizzazione avvenuta nel corso della notte appena trascorsa a Corato, a pochi giorni dalla precedente. Un uomo è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in piazza Sedile.L'episodio è avvenuto all'01.45, probabilmente a margine di una violenta lite per motivi non ancora noti. Sono in corso, da questa mattina, approfondimenti da parte dei Carabinieri della Stazione cittadina.