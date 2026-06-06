Cronaca
Nuova sparatoria a Corato: un uomo gambizzato in piazza Sedile
L'episodio, avvenuto nella notte, ha assunto dei contorni ancora tutti da chiarire. Avviate le indagini dei Carabinieri
Corato - sabato 6 giugno 2026 10.16
Si sta cercando di fare chiarezza su una gambizzazione avvenuta nel corso della notte appena trascorsa a Corato, a pochi giorni dalla precedente. Un uomo è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in piazza Sedile.
L'episodio è avvenuto all'01.45, probabilmente a margine di una violenta lite per motivi non ancora noti. Sono in corso, da questa mattina, approfondimenti da parte dei Carabinieri della Stazione cittadina.
L'episodio è avvenuto all'01.45, probabilmente a margine di una violenta lite per motivi non ancora noti. Sono in corso, da questa mattina, approfondimenti da parte dei Carabinieri della Stazione cittadina.