Rubano un'auto a Corato, ma poi si schiantano. Ladri in fuga

Rubano un'auto a Corato e il proprietario la ritrova nel giro di poco tempo. Un ritrovamento amaro, però, perché la vettura, una, è stata recuperata dopo averne danneggiata un'altra, al culmine di un incidente stradale avvenuto a circa un chilometro dal luogo del furto, sul quale adesso è al lavoro laI fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando alcuni banditi hanno rubato unaparcheggiata in via Spirito Santo, prima di darsi alla fuga. Un imprevisto contrattempo li ha però evidentemente fatti desistere, perché, dopo aver provocato un incidente stradale - l'auto, in via De Nicola, è finita contro la fiancata destra di una-, hanno ritenuto che non fosse più il caso di proseguire oltre. Avranno senz'altro intuito e temuto che fossero state allertate le forze di polizia.E così, dopo aver abbandonato l'utilitaria, si sono allontanati rapidamente, guardandosi bene dal fermarsi. L'incidente non ha provocato feriti - soltanto dei danni materiali alle due vetture coinvolte -, mentre sul posto è arrivata la: gli agenti intervenuti, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli del territorio di Corato, sono stati impegnati nei rilievi del sinistro stradale e negli accertamenti finalizzati a ricostruire la esatta dinamica dell'accaduto, dal furto all'incidente.Gli stessi agenti sono ora al lavoro per ricostruire in breve i fatti e il tragitto percorso dall'auto in fuga, da via Spirito Santo a via De Nicola. Al vaglio, per cercare di consentire l'identificazione dei responsabili, anche i fotogrammi delle telecamere pubbliche e private installate in zona, finiti ora all'attenzione degli investigatori.