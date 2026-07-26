Incidente
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Cronaca

Incidente nella notte tra Corato e Trani: tre feriti, uno in codice rosso

Una Peugeot 208 finita contro un palo

Corato - domenica 26 luglio 2026 11.06
Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte, poco dopo le 2, lungo la strada provinciale che collega Corato a Trani. Una Peugeot 208, per cause ancora da accertare, è uscita improvvisamente di strada schiantandosi con violenza contro un palo dell'illuminazione, in territorio del comune di Corato.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone: un uomo di 63 anni e due giovani passeggeri. Secondo una prima ricostruzione, tra i primi a raggiungere il luogo dello schianto sarebbero stati gli operatori della vigilanza giurata in servizio nella zona, che hanno prestato un primo soccorso agli occupanti dell'auto in attesa dell'arrivo dei mezzi sanitari. Fondamentali anche i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato i feriti prima del trasporto in ospedale. Le condizioni più critiche riguardano il 63enne alla guida, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Gli altri due occupanti del veicolo, in codice giallo, sono stati invece portati all'ospedale di Corato per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'auto incidentata, e i carabinieri della Compagnia di Trani. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di Corato, che dovrà ora ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuarne le cause.
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