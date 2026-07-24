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Direzione Corato: «Amministrazione De Benedittis, i conti non tornano»

«Una gestione della contabilità a dir poco maldestra. La parola ora passa alla Procura Regionale della Corte dei Conti»

Corato - venerdì 24 luglio 2026 9.50 Comunicato Stampa
«La Corte dei Conti riscontra gravi irregolarità nei bilanci comunali e denuncia alla sua stessa Procura l'eventuale danno erariale. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, dopo aver esaminato i rendiconti di gestione degli anni 2022-2023-2024, aveva mosso numerosi rilievi. Dopo aver ricevuto le spiegazioni dall'Amministrazione, le ha ritenuto carenti per cui ha emanato, il 13 Luglio scorso, una impietosa deliberazione di ben 41 pagine», si legge nella nota di Direzione Corato.

«Vengono messe in evidenza numerose "criticità"; dalla "tardiva approvazione dei rendiconti" a "contraddittorietà sul risultato di amministrazione", da "consuetudini sul Fondo Pluriennale vincolato" alla "congruità del Fondo contenzioso"; dal Pnrr Agli Affidamenti e tanto altro ancora».

«La deliberazione riporta, tra l'altro, termini come: "L'approvazione tardiva del rendiconto costituisce un vulnus…", "omessa preventiva programmazione e quantificazione degli oneri di gestione, funzionamento e manutenzione successiva delle infrastrutture realizzate mediante le risorse del PNRR", "illegittimo omesso accantonamento al fondo perdite società partecipate", "grave inefficienza della gestione esattiva, culminata nella cancellazione di residui attivi per intervenuta prescrizione per un importo pari a € 1.814.949,53". Inoltre, ed è la cosa più grave, la Corte ha denunciato presso la Procura della Corte stessa "profili di potenziale danno erariale emergenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore di ASIPU S.r.l. e dall'intervenuta prescrizione di residui attivi comunali per complessivi € 1.814.949,53". Insomma, una gestione della contabilità a dir poco maldestra. La parola ora passa alla Procura Regionale della Corte dei Conti», così termina la nota.
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