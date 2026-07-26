Giovani e lavoro
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Attualità

La voce dei ragazzi e il peso delle ombre: quando il rap diventa un messaggio che non è solo musica

Un audio diffuso tra adolescenti rivela gerarchie, minacce e ruoli: segnali di un ecosistema giovanile che assorbe modelli più grandi di lui

Corato - domenica 26 luglio 2026 11.42
Ci sono parole che non nascono nei cortili.
Non nascono nei gruppi WhatsApp.
Non nascono nelle camerette dove i ragazzi registrano audio con il telefono.
Ci sono parole che arrivano da altrove, da un mondo che non dovrebbe appartenere ai giovanissimi, e che invece si insinua nelle loro voci, nei loro rituali, nei loro soprannomi.
L'audio circolato in questi giorni tra i giovani coratini racconta di un giovane che proclama ruoli, lancia minacce, definisce "clan" e rivali con una sicurezza che non è da palcoscenico non è un semplice sfogo adolescenziale.
È un segnale.
Un segnale che racconta un linguaggio appreso, non inventato.
Un linguaggio che non nasce dalla musica, ma da modelli esterni, più strutturati, più adulti, più pericolosi.
Quando un ragazzo parla di comando, non sta giocando. Sta ripetendo una grammatica che ha visto usare da altri, una grammatica che serve a definire ruoli, territori, precedenze.
Non è teatro: è imitazione di qualcosa che esiste davvero, anche se non viene mai nominato.
Il rap, in questo contesto, non è più solo un genere musicale.
Diventa un mezzo di comunicazione.
Un modo per far arrivare messaggi, per affermare posizioni, per far sapere chi sta "sopra" e chi sta "sotto".
Non è arte: è trasmissione di codici.
Un ecosistema che cresce nell'ombra
Non serve nominare ciò che sta dietro.
Basta ascoltare.
Le dinamiche, le parole, le posture parlano da sole.
Raccontano un mondo che non dovrebbe essere vicino ai ragazzi, e che invece li sfiora, li osserva, li influenza.
Un mondo che non compare nei titoli dei giornali, ma che lascia tracce nei loro audio.
Il problema non è solo ciò che dicono. È ciò che cercano. Cercano un ruolo, un nome, un posto.
E lo trovano in modelli che promettono forza, appartenenza, protezione.
Modelli che non vengono mai dichiarati, ma che si percepiscono tra le righe, tra le minacce, tra i soprannomi.
Le parole dei ragazzi raccontano un mondo che non è loro, ma che li sta adottando.
Un mondo che cresce nell'ombra, che non si mostra, ma che si fa sentire.
Un mondo che usa la musica come megafono e le voci giovani come cassa di risonanza.
La risposta non può essere solo repressiva.
Deve essere culturale, educativa, comunitaria. Perché quando i ragazzi parlano con parole che non sono le loro, significa che qualcun altro ha già iniziato a parlare al loro posto.
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