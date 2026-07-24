Michele Iacovelli
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Attualità

Archeoclub d'Italia APS: costituito il nuovo Comitato regionale della Puglia

L'Assemblea Generale dei Delegati delle Sedi della Puglia è stata convocata su iniziativa del Coordinatore Regionale Michele Iacovelli

Corato - venerdì 24 luglio 2026 11.56 Comunicato Stampa
Si è ufficialmente costituito il Comitato Regionale della Puglia di Archeoclub d'Italia APS, organismo previsto dallo Statuto Nazionale dell'Associazione, con il compito di supportare e coordinare le attività delle Sedi Locali pugliesi nella promozione e nella tutela del patrimonio culturale regionale. La costituzione del Comitato è avvenuta nel corso dell'Assemblea Generale dei Delegati delle Sedi della Puglia, convocata su iniziativa del Coordinatore Regionale Michele Iacovelli che, oltre alle funzioni di Consigliere nazionale, ha guidato i lavori assembleari culminati nell'elezione dei nuovi componenti del Consiglio regionale.

Sono stati eletti Consiglieri del Comitato Regionale:

• Giuseppe Camastra (Sede Locale di Grumo Appula)
• Marco Bruno (Sede Locale di Acquaviva delle Fonti)
• Maria Anna Eugenia Lagioia (Sede Locale di Triggiano)
• Peppino Sorino (Sede Locale di Rutigliano)
• Donato Marrone (Sede Locale di Trinitapoli)
• Antonietta Martignano (Sede Locale di Nardò)
• Anna Stella Mancino (Sede Locale di Manduria)
• Walter Di Pierro (Sede Locale di Lucera)

Il nuovo Comitato Regionale affiancherà il Coordinatore Regionale nell'attività di raccordo con le Sedi locali, promuovendo il confronto tra le diverse realtà associative, sostenendo la programmazione delle iniziative regionali e favorendo una sempre più efficace collaborazione tra i volontari impegnati sul territorio. La nascita del Comitato rappresenta un importante passo nel percorso di consolidamento della presenza di Archeoclub d'Italia APS in Puglia e consentirà di sviluppare in modo ancora più incisivo le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesaggistico e ambientale della regione.

Al termine dell'Assemblea, il Coordinatore Regionale Michele Iacovelli ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:
"La costituzione del Comitato Regionale rappresenta un momento significativo per Archeoclub d'Italia APS in Puglia. Da oggi disponiamo di uno strumento di coordinamento che rafforzerà il dialogo tra le nostre Sedi e renderà ancora più efficace l'azione dell'Associazione sul territorio. Ringrazio tutti i Delegati per la partecipazione e rivolgo ai Consiglieri eletti i migliori auguri di buon lavoro, certo che, con spirito di collaborazione e senso di appartenenza, sapranno contribuire alla crescita dell'Associazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale pugliese."
  • Archeoclub d'Italia
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