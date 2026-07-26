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La Murgia raccontata ai ragazzi: a Corato arriva "Viaggio con un topolino impertinente" di Cosimo Forina

Il libro sarà presentato domani, alle ore 18.30, in Piazza Vittorio Emanuele a Corato

Corato - domenica 26 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il nuovo libro del giornalista e scrittore trasforma il territorio in un'avventura a cielo aperto: un racconto che intreccia scienza, memoria e amore per la terra, invitando le nuove generazioni a conoscere e custodire il patrimonio naturale della Murgia. La Murgia smette di essere soltanto uno scenario naturale e diventa protagonista di un viaggio fatto di scoperta, curiosità e meraviglia. È questo lo spirito di Viaggio con un topolino impertinente, il nuovo libro del giornalista e scrittore Cosimo Forina, che sarà presentato domani, alle ore 18.30, in Piazza Vittorio Emanuele a Corato.

L'incontro, promosso da Legambiente Corato, rientra nel programma estivo "Orizzonti d'estate: lo sguardo oltre, l'impegno qui" e segna il ritorno dell'autore in città dopo la presentazione del suo precedente volume, Il caso Grottelline. Cronaca di un giornalista in provincia. Se quel libro accendeva i riflettori sulle criticità ambientali del territorio attraverso il racconto giornalistico, questa nuova opera sceglie un approccio diverso: accompagna il lettore alla scoperta dell'Alta Murgia, intrecciando divulgazione scientifica, narrazione e immaginazione.

La voce di Legambiente
«Siamo felici di accogliere nuovamente Cosimo Forina», afferma Giuseppe Faretra, presidente di Legambiente Corato. «Dopo l'impegno civile espresso nel suo precedente volume e dopo averci guidato con competenza e passione alla scoperta della Murgia preistorica, oggi presenta un'opera che guarda al futuro. Forina compie un piccolo miracolo divulgativo: riesce a trasformare la complessità della Murgia in un racconto coinvolgente e accessibile, capace di parlare ai ragazzi senza rinunciare al rigore scientifico. Per noi questo significa perseguire una missione fondamentale: non si può proteggere ciò che non si conosce. Questo libro rappresenta uno strumento prezioso per riscoprire il nostro territorio come un ecosistema vivo, da comprendere, custodire e tramandare.»
"Orizzonti d'estate": uno sguardo oltre

La presentazione del 27 luglio, introdotta da Giuseppe Faretra con la partecipazione di Giovanni Capurso, docente e storico, interpreta pienamente lo spirito della rassegna "Orizzonti d'estate: lo sguardo oltre, l'impegno qui", un calendario di appuntamenti che unisce approfondimento culturale e impegno civico con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza ambientale della comunità.

Il percorso proseguirà il 31 luglio con l'incontro pubblico "L'energia è di tutti: transizione energetica, territori e doveri dell'informazione tra rigore tecnico e contrasto al greenwashing", dedicato a una delle sfide più attuali della transizione ecologica. Sarà un'occasione di confronto per promuovere un'informazione corretta e una partecipazione consapevole sui temi della sostenibilità.

Un viaggio tra scienza e fantasia
Giornalista d'inchiesta e profondo conoscitore dell'Alta Murgia, Cosimo Forina coniuga rigore scientifico e capacità narrativa. In Viaggio con un topolino impertinente accompagna i lettori attraverso milioni di anni di storia naturale, trasformando l'evoluzione geologica del territorio in un'avventura coinvolgente. Seguendo le vicende di un curioso topolino, bambini e adulti scoprono il valore di un paesaggio che custodisce una memoria antichissima e comprendono quanto sia importante conoscerlo, rispettarlo e proteggerlo.
La cittadinanza è invitata a partecipare agli appuntamenti della rassegna per riscoprire la Murgia con uno sguardo nuovo e sviluppare una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio naturale e culturale che questo territorio rappresenta.
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