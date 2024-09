Orafo sequestrato e rapinato. Spariti soldi e gioielli, bottino ingente

È stata una rapina da manuale, studiata in ogni minimo particolare, quella che ha fruttato ad un gruppo di banditi professionisti un bottino ingente, fra, per un valore che secondo indiscrezioni sarebbe. Vittima un orafo di Corato, sequestrato a Trani e poi rilasciato nelle campagne di Mariotto.Pochi minuti per un bottino da capogiro, una rapina avvenuta sulla strada statale 231 - un'arteria tutt'altro che tranquilla - dopo un assalto ad un'auto piena zeppa di soldi e gioielli diretta alla, portati via da «un numero ancora imprecisato di banditi», rivelano fonti inquirenti. Un colpo concluso senza feriti, una azione da manuale, quasi una sorta di rapina perfetta su cui sin da ieri è al lavoro laL'agguato, ieri, all'altezza della casa cantoniera di Andria, seppur in territorio di Trani: l'uomo,, è nella propria auto, in direzione Bari, con contanti e con gioielli. Dopo averlo pedinato, al momento opportuno, quando non c'era nessuno nelle vicinanze che avrebbe potuto disturbarli - fra le ore 13.15 e le ore 13.30 -, i banditi entrano in azione: per strada. Un'e unascure: la prima rallenta la corsa dell'uomo, la seconda sperona la sua auto.Poi, uno dei rapinatori, impugna un'arma - probabilmente una pistola - ed esplode un colpo in aria a scopo intimidatorio. Dalle due auto scendono alcune persone, armate e vestite di nero: avevano il volto coperto e indossavano dei guanti per non lasciare impronte. La vittima, seguita - è la convinzione degli investigatori - dai rapinatori, convinti di mettere le mani su soldi e gioielli -, è terrorizzata, viene minacciata e infine derubata del preziosissimo contenuto che custodiva nell'auto.I banditi, gente decisa, coordinata e esperta, concludono l'azione in pochi istanti. Impossibile per la vittima, che comunque non è rimasto ferita, riuscire a fermare i rapinatori. Stando alla sua testimonianza, come rivelerà agli agenti dellache l'hanno recuperato nell'agro di, sarebbe stata questione di attimi. Non ha avuto il tempo di rendersi conto. Per l'uomo, l'incubo è finito. Per i banditi è iniziata la grande fuga, mentre in volo si è alzato anche un elicottero.Ora è aperta la caccia alla banda, su cui è al lavoro la. I rapinatori sapevano tutto. L'itinerario dell'orafo, l'esistenza di un fiume di contanti e gioielli. Si sono mossi da padroni calcolando anche il fatto che la zona non sarebbe coperta da videocamere: