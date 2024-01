Oriani per l'Ambiente

Un incontro interessante e fuori degli schemi ha visto interagire oggi gli studenti delle classi ginnasiali 5A e 5B con l'azienda SANB, nella persona del dott Riccardo Napolitano, e con due volontarie del gruppo privato PULIAMO CORATO , la dott.ssa Annalisa Resta e l'insegnante Sig.ra Lucia Scarnera.Quest'ultime hanno stimolato le riflessioni dei ragazzi sull'ambiente e sulla tutela che esso merita; hanno generosamente raccontato le loro numerose esperienze di spontanea raccolta-rifiuti, spesso coadiuvate dal corpo di Polizia locale, da associazioni, squadre sportive e dipendenti della SANB.È proprio il valore della stretta collaborazione tra enti locali e liberi cittadini quello di cui ogni territorio ha bisogno urgente. Non è più il tempo della retorica e della delega ad altri. Il dott. Napolitano attraverso interessanti slide, filmati, riferimenti a saggi sull'economia mondiale e a docufilm sul riciclo dei materiali, ha suscitato la curiosità e gli interventi degli alunni e dei docenti presenti. Ad Ottobre scorso, tutti insieme hanno già organizzato una raccolta in linea col progetto di istituto Back to new life e con le finalità della Ed. Civica ed è stato istruttivo e proficuo tirare le somme e proiettare sul FUTURO quanto appreso da certe esperienze,... anche divertenti. I saluti finali del Dirigente Prof. Francesco Catalano hanno confermato la volontà ed il piacere di nuove e costanti collaborazioni.