“Voi volete ricacciarci indietro”: Un incontro a cento anni dal delitto Matteotti

Mercoledì 5 Giugno , alle ore 11:15, in Agorà "Felice TARANTINI", in occasione del centenario dell' omicidio del Deputato Italiano Giacomo MATTEOTTI (10 Giugno 1924-10 Giugno 2024), il Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo, in collaborazione con la Biblioteca Scolastica d'Istituto e con la Sezione ANPI di Corato "Maria DIAFERIA", organizza, a beneficio delle classi Quarte e delle Classi Quinte del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane, un Incontro Dibattito sul tema: "Voi volete ricacciarci indietro". A cento anni dal delitto Matteotti.A partire dalla frase virgolettata, tratta dall'ultimo discorso tenuto da Matteotti alla Camera il 30 Maggio del 1924, saranno approfonditi il profilo di Giacomo Matteotti, le circostanze del suo assassinio, e la rilevanza di quell'evento in riferimento ai temi della Libertà politica e della Democrazia, quali forme attive e costituzionali di partecipazione civile alla vita del Paese.Interverranno i Docenti del Dipartimento. L'incontro avrà termine alle ore 13:05.