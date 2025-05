"Orti di Puglia": il Comune di Corato riceve il finanziamento regionale

Orto Urbano Torre Palomba : ampliamento dell'area dedicata ad orto collettivo con il programma "Luoghi Comuni", con interventi di potenziamento della dotazione vegetale, realizzazione di strutture leggere (pergole, recinzioni, impianto di irrigazione) e percorsi inclusivi, rendendola orto socio-terapeutico.

Il Comune di Corato è risultato beneficiario di un importante finanziamento regionale nell'ambito dell'iniziativa "", promossa dalla Regione Puglia, finalizzata alla realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.Il progetto candidato dal Comune, a seguito della delibera di giunta comunale n. 251 del 29 ottobre 2024, è stato curato dal, in stretta collaborazione con il, e prevede un duplice intervento:presso lae laL'iniziativa è frutto di un percorso sinergico e partecipato che ha coinvolto tutti gli istituti scolastici cittadini, invitati a manifestare il proprio interesse e a individuare spazi idonei alla realizzazione degli orti, così come previsto dall'avviso pubblico regionale. La scelta delle due scuole è avvenuta sulla base delle disponibilità emerse e delle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici comunali.Il progetto ha ricevuto un, a fronte di un, per un valore complessivo didistribuiti equamente su tre progetti, ciascuno del valore di 15.000 euro.L'iniziativa "Orti di Puglia" rappresenta un'importante occasione per educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale, alla cura del territorio e alla valorizzazione delle produzioni locali, ma anche per favorire l'inclusione sociale, l'aggregazione e il riutilizzo di spazi urbani sottoutilizzati.Il Comune di Corato conferma così il proprio impegno nella promozione di politiche orientate al benessere della comunità, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo sostenibile del territorio.