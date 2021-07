Ottimo inizio per i saldi al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta

Inizio scoppiettante per il primo giorno dei saldi estivi al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Clienti e commercianti si preparano al giorno più atteso dell'estate, secondo solo alla partenza per le vacanze.Grande affluenza ma nessuna ressa, alcuni sono addirittura arrivati prima dell'orario di apertura, ma tutti si attengono ad un assoluto rispetto delle regole, operatori e clienti lavorano in totale sicurezza. All'apertura si registra un ottimo riscontro di visitatori, a caccia delle migliori occasioni. La giornata inizia con la corsa agli sconti in un periodo in cui non si può ancora far tutto, ma ci si prepara con gli acquisti di qualsiasi genere. Primi fra tutti restano sempre i capi di abbigliamento ma non mancano accessori ed elettronica, un settore sempre molto amato. Si spende qualcosina in più avendo risparmiato in questi mesi di pandemia, che non hanno permesso grandissime attività fuori casa."Siamo soddisfatti, ci aspettavamo un segnale positivo poiché sappiamo che la gente aveva voglia di tornare ad una normale quotidianità, lo abbiamo verificato in questi mesi di riaperture. Ma possiamo affermare che con i saldi ci sarà più voglia di spendere. Dopo tanti mesi difficili da ogni punto di vista, un aiuto in senso economico è un sollievo per le famiglie e una boccata d'aria per i commercianti" afferma Antonio Rosiello, vice direttore del centro commerciale.