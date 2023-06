PANE BENEDETTO IN ONORE DI SANT'ANTONIO

La tradizione del cosiddetto pane di Sant'Antonio è dovuta ad uno dei tanti miracoli, attribuiti dal santo: un bambino cadde in un recipiente d'acqua, annegando. La madre con fede e perseveranza continuò a pregare, per intercessione del frate, facendo voto che se il bambino si fosse salvato avrebbe donato tanto pane quanto il peso del piccolo. Il bambino, prodigiosamente, ritornò in vita e da quel giorno è tradizione che nella festa del tredici giugno si benedica e si doni il pane.Nella parrocchia Maria SS. Incoronata come da tradizione nelle messe del mattino alle ore 8.30 e della sera alle 19 saranno distribuiti i pani benedetti dal parroco Don Giuseppe Lobascio invitando i fedeli a consumarli in famiglia durante il pranzo o la cena come segno di benedizione.