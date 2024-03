Costituzione del nuovo consiglio  presbiterale diocesano

L'Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso noto il decreto, datato 25aprile 2024, dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo di costituzionedel nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano.Esso, come prevede il Codice di Diritto Canonico, è costituito da ungruppo di sacerdoti che, «rappresentando il presbiterio, sia come ilsenato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare ilVescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché vengapromosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione dipopolo di Dio a lui affidata».Esso consta di tre tipologie di componenti: membri di diritto, membrieletti, membri di libera designazione del vescovo.Nell'Arcidiocesi di Trani le elezioni hanno avuto luogo il 29 febbraioNel decreto, Mons. D'Ascenzo precisa che «tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano in comunione col Vescovo quali cooperatori dell'ordine episcopale».Di seguito la composizione dell'Organismo:MEMBRI DI DIRITTO* Sergio PELLEGRINI, Vicario Generale* Emanuele TUPPUTI, Vicario Giudiziale* Cosimo Damiano DELCURATOLO, Vicario Episcopale per il Clero* Francesco MASTRULLI, Cancelliere arcivescovile* Davide ABASCIÀ, Rettore del Seminario diocesanoMEMBRI ELETTI:* Dino CIMADOMO, Eletto dalla zona pastorale di Trani* Angelo DIPASQUALE, Eletto dalla zona pastorale di Barletta* Pasquale BOVIO, Eletto dalla zona pastorale di Bisceglie* Luigi TARANTINI, Eletto dalla zona pastorale di Corato* Domenico MARRONE, Eletto dalla zona pastorale ofantina* Cosimo Damiano FIORELLA, Eletto dall'assemblea generale deipresbiteri* Vito SARDARO, Eletto dall'assemblea generale dei presbiteri* Luigi TEDESCHI, Eletto dall'assemblea generale dei presbiteri* Domenico GRAMEGNA, Eletto dall'assemblea generale dei presbiteri* Francesco LA NOTTE, Eletto dall'assemblea generale dei presbiteri* Francesco MILILLO, O.F.M.Capp, Eletto dall'assemblea generale degliIstituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica* Sabino MALDERA, R.C.I., Eletto dall'assemblea generale degliIstituti di Vita Consacrata e Società di Vita ApostolicaMEMBRI DI LIBERA DESIGNAZIONE:* Francesco DELL'ORCO* Vincenzo Dl PILATO* Leonardo DORONZO* Vincenzo MISURIELLO* Giuseppe PAVONE* Leonardo SGARRAL'Arcivescovo a chiusura del decreto afferma che «La presente nominadecorre dalla data odierna per la durata di un quinquennio. Conl'auspicio che questo organismo consultivo sia un'autentica espressionedella comunione ecclesiale e presbiterale, porgiamo fervidi auguri dibuon servizio apostolico»