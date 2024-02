Un'emozionante accoglienza per il simulacro della madonna di Lourdes a Corato

Una folla di fedeli ha partecipato questa mattina alla solenne accoglienza del simulacro della madonna di Lourdes presso la chiesa della RSA Oasi di Nazareth di Corato. La statua, proveniente da Lourdes, è in pellegrinaggio in Italia in occasione del 160° anniversario delle apparizioni mariane nella grotta di Massabielle.Il simulacro è arrivato a Corato intorno alle 9:40, accompagnato da una delegazione dell'Unitalsi, l'associazione che si occupa di organizzare i viaggi dei malati a Lourdes. Ad attenderlo, c'erano centinaia di persone, tra cui il sindaco Corrado de Benedittis.Tra applausi e commozione, i presenti hanno potuto ammirare e venerare il simulacro, che raffigura la madonna con il manto bianco e la cintura azzurra, come apparve a Santa Bernadette Soubirous nel 1858. Durante la celebrazione eucaristica, il diacono Don Enzo Dilecce, ha sottolineato il significato del pellegrinaggio, che vuole essere un segno di speranza e di fede per tutti, soprattutto per i malati e i sofferenti. Tanta l'emozione degli ospiti della RSA e dei fedeli accorsi.Al termine della funzione, il simulacro è stato trasportato a Bisceglie, dove è già esposto presso la Basilica San Giuseppe Universo. Il pellegrinaggio proseguirà questo pomeriggio, allorquando la statua sacra verrà trasportata a Barletta. Qui, a partire dalle ore 18.00, vi sarà l'accoglienza presso il Santuario Madonna dello Sterpeto e successivamente un momento formativo a cura di S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo. Infine alle ore 19.00, la celebrazione eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo, con la partecipazione delle sottosezioni UNITALSI di Trani, Barletta e Margherita di Savoia.