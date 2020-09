Passa da Corato il tour del vice ministro allo sviluppo economico Buffagni

Giovedì 10 settembre sarà una giornata estremamente proficua per le imprese del nostro straordinario territorio.Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico sarà impegnato, insieme alla senatrice Bruna Piarulli e ad altri parlamentari, in un serrato tour in alcuni centri produttivi fiore all'occhiello dell'impresa locale.Si inizia alle 9.30 con la visita alla Fema di Gravina, azienda leader nella produzione di macchinari e software. Nel prosieguo della mattinata il tour si sposterà alla Oropan di Altamura, che la senatrice Piarulli definisce «una realtà societaria di rilevante livello qualitativo che si occupa della realizzazione di prodotti da forno, vanto territoriale nella promozione delle PMI sui mercati globali e l'internazionalizzazione di rete».«Questa tappa è segno di una particolare sensibilità del Governo per l' attività di sostegno del made in Italy sui mercati internazionali. Nel pomeriggio alle 15.00 a Corato faremo visita all'azienda Maiora che si occupa della distribuzione prodotti all'insegna di percorsi ecosostenibili e 'green'. A seguire saremo a Ruvo presso la Itel, società che opera nei servizi di ingegneria ad alta specializzazione per la sanità» prosegue la senatrice pentastellata.E Conclude: «La Puglia ha delle fantastiche potenzialità che vanno dalle bellezze architettoniche e paesaggistiche a all'imprenditoria di successo. La nostra terra è ricca di eccellenze da valorizzare e sostenere ulteriormente, anche perché molte realtà imprenditoriali garantiscono innovazione reale, cercando al contempo di assicurare sviluppo sostenibile nei più svariati comparti produttivi. Sono fiera ed orgogliosa di poter mostrare a Buffagni l'assoluta competitività produttiva meridionale spesso dimenticata dall'opinione pubblica nazionale».