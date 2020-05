Verso le amministrative, Longo presenta la sua candidatura a sindaco

Si torna pian piano alla normalità anche per quanto riguarda l'attività politica cittadina in vista delle elezioni amministrative.Il Movimento Cinque Stelle di Corato, che già aveva annunciato la candidatura a sindaco di Niccolò Alessandro Longo, eletto consigliere comunale nella scorsa tornata, ripropone il suo primo rappresentate istituzionale come candidato alla carica di primo cittadino.L'ufficializzazione della candidatura avverrà nel corso di una conferenza stampa convocata per il giorno 1 Giugno 2020 alle ore 19,00, presso la sede in largo Plebiscito n.10 a Corato, a cui parteciperanno la Senatrice Angela Bruna Piarulli, le Consigliere Regionali Antonella Laricchia e Grazia Di Bari.La conferenza stampa è organizzata nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto al Covid-19, non è aperta al pubblico ed è consentita la presenza esclusiva delle testate giornalistiche.