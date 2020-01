Regionali, Laricchia o Conca? Il M5S al ballottaggio

Chi tra Mario Conca e Antonella Laricchia sarà il candidato alla presidenza della regione per il M5S?Sarà il voto del ballottaggio a dirlo il prossimo 23 gennaio.Oltre che per la Puglia si votava anche per Liguria e Toscana. Complessivamente sono state espresse 4.456 preferenze da parte degli aventi diritto al voto nelle tre regioni. E in nessuna delle tre regioni c'è stato un candidato che ha superato il 50%+1 di voti, e per questo si andrà al ballottaggio giovedì.Non si conosce il numero dei voti ricevuti dai due candidati pugliesi dati in rigoroso ordine alfabetico per non influenzare il ballottaggio. Dietro di loro nell'ordine:18.5% Cristian Casili 435 voti9.5% Antonio Salvatore Trevisi 224 voti2.3% Raffaele Renna 55 voti1% Caterina Grittani 24 voti0.9% Matteo Biancofiore 22 voti0.6% Michele Loseto 15 voti0.3% Angelo Amato 7 voti0.3% Francesco Formica 7 voti0.3% Francesco Spagnulo 7 voti0.2% Nicola Rogliero 5 voti0.2% Domenico Cirasole 4 voti0.2% Pietro Luccarelli 4 voti