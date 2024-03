Patto di comunità: il 12 marzo un incontro a Corato

lunedì 11 marzo ore 18.00-19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Terlizzi , Corso V. Emanuele 26;

ore 18.00-19.30 presso la Sala Consiliare del , Corso V. Emanuele 26; martedì 12 marzo ore 18.00-20.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Corato , Piazza Marconi 12;

ore 18.00-20.00 presso la Sala Consiliare del , Piazza Marconi 12; martedì 12 marzo ore 18.30-20.00 presso il centro Linea Comune di Ruvo di Puglia, Via Romanello 26

In continuità con il percorso di programmazione partecipata già avviato per la redazione del, li è lieto di invitare cooperative sociali, associazioni, enti ecclesiastici, fondazioni ed altri enti del privato sociale, a partecipare al percorso diSottoscrivere un Patto di Comunità ha l'obiettivo di stringere un'alleanza tra i diversi attori sociali del territorio che hanno a cuore la qualità della vita dei cittadini e che per essa intendono battersi.Un Patto per mettere in comune sguardi, conoscenze, competenze ed esperienze utili ad affrontare le diverse problematiche sociali presenti nei territori. Un Patto in cui tutti si sentano responsabili e coautori nell'immaginare un territorio abitato da molteplici possibilità di risposte alle diverse fragilità, esigenze e domande dei cittadini.Il processo culturale e sociale volto a costruire il Patto, coinvolgerà in particolar modo tutte le realtà del Terzo Settore presenti nel territorio dell'Ambito.I primi incontri si svolgeranno nei singoli Comuni e saranno utili per avviare un confronto collettivo sul senso e gli obiettivi del percorso che ci vedrà impegnati fino a giugno 2024:I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono la massima soddisfazione per la partenza del percorso ed invitano tutte le organizzazioni interessate a partecipare ai primi incontri.