L'Ambito Territoriale Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n° 353 del 14 marzo 2022 di approvazione del V Piano regionale delle politiche sociali per il triennio 2022-2024, ha avviato ilche si terrà secondo il seguente calendario:Potranno manifestare interesse a partecipare tutti i soggetti pubblici e del terzo settore, nonché le organizzazioni sindacali, che risultano essere in possesso di alcuni requisiti: disporre della sede legale e/o operativa nell'Ambito 3 Corato-Ruvo-Terlizzi; essere iscritti negli apposti albi, registri e/o atti equivalenti previsti dalla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza; perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; avere svolto nell'ultimo triennio (2019-2021) attività nel settore sociale relativo al tavolo tematico per cui si manifesta l'interesse a partecipare.Ai soggetti che non risultano essere in possesso di tali requisiti è comunque garantita e incentivata la partecipazione, pur senza aderire formalmente alla manifestazione d'interesse. I Tavoli sono infatti aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati ad offrire un contributo in termini di idee, suggerimenti e proposte.I Soggetti interessati a manifestare una formale adesione, possono inviare l'istanza entro il giorno 08.05.2022 ore 23.59 all'indirizzo mail: ufficio.piano@comune.corato.ba.it ovvero a mezzo Pec all'indirizzo: servizi.sociali@pec.corato.ba.it Tutte le informazioni sono reperibili dall'Avviso Pubblico integrale reperibile dai siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito. Per il Comune di Corato, l'avviso e il modello di domanda sono reperibili al link: http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007406 "Dopo tanti anni le istituzioni riprendono finalmente un cammino di riflessione e progettazione condivisa con il territorio in materia di politiche sociali. – Dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario - Disagi e bisogni sociali sono in crescita ed occorre mettere insieme tutte le risorse, la passione e l'intelligenza collettiva per farvi fronte. Stiamo costruendo un percorso coerente con queste finalità grazie ad una rinnovata collaborazione con i Comuni di Ruvo e Terlizzi.""In qualità di Comune capofila, Corato ha dato avvio, d'intesa con i comuni di Ruvo e di Terlizzi, al percorso di formazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona. Aggiunge il Sindaco, Corrado De Benedittis, si tratta di un importantissimo passaggio che mira a riorganizzare tutto il settore delle Politiche Sociali, all'insegna della modernizzazione, che parte da una analisi del territorio, dei bisogni diffusi che nel tempo sono cambiati e rispetto a cui è necessario che le risposte degli Enti pubblici preposti siano in linea con i bisogni. Si è dato vita, in tal senso, ad una vera e propria tabella di marcia che va da un'assemblea di apertura ai vari tavoli di programmazione partecipata, che spaziano dai minori, alle famiglie, alle povertà, alla disabilità, per poi giungere all'assemblea di chiusura. Siamo orientati a dare risposte che vadano nel senso del rafforzamento dei diritti delle persone e della salvaguardia della loro dignità."