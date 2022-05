Il programma dell'incontro

Martedì 3 maggio, dalle 16 alle 19, al Chiostro del Comune di Corato, è in programma l'assemblea di apertura dei tavoli di programmazione partecipata per la costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'ambito che comprende i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.Previsto l'intervento, oltre che dei referenti dell'Ufficio di piano e del direttore del Distretto socio-sanitario, dei Sindaci e degli assessori al ramo delle tre città. In calendario anche un saluto di Rosa Barone, assessore regionale al welfare.Ore 16 - "Il senso del percorso partecipato nella costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona" a cura di Nico Curci (assessore di Ruvo);Ore 16:20 - "Gli orientamenti del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali" a cura di Rosa Barone (assessore al welfare della Regione Puglia);Ore 16:40 - "Orientamenti ed innovazionidel nuovo Piano Sociale di Zona locale" a cura di Felice Addario (assessore di Corato);Ore 17 - "La costruzione del Piano Sociale di Zona: metodi e processi" a cura di Giuseppe Sciscioli (responsabile Ufficio di piano), Grazia Tedone (responsabile servizi sociali di Ruvo), Annamaria Cimadomo (referente area minori e famiglie), Angelamaria D'Amato (referente area adulti fragili) e Cinzia De Astis (referente area anziani e disabili);Ore 18 - Tavola rotonda sul welfare di comunità condotta da Francesco D'Angella (Studio Aps) e da Francesco Barione (assessore di Terlizzi) con interventi di Corrado De Benedittis (Sindaco di Corato), Pasquale Chieco (Sindaco di Ruvo), Ninni Gemmato (Sindaco di Terlizzi) e Giorgio Saponaro (Direttore Distretto Socio-Sanitario).Gli altri 10 incontri previsti dal percorso partecipato si snoderanno nelle città dell'Ambito territoriale: gli appuntamenti successivi a Corato si terranno l'11, il 17 e il 24 maggio alle ore 16 in sala consiliare e saranno dedicati a "minori e famiglie". L'incontro di chiusura, ancora al chiostro del Comune di Corato, è in calendario il prossimo 28 giugno.