Piano sociale di zona, assemblea plenaria rinviata a data da destinarsi

Incontro rinviato per la concomitanza con il consiglio comunale di Corato

L'Ambito Territoriale n° 3 Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 646 del 21 aprile scorso del Comune di Corato, ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della riunione plenaria di chiusura del percorso di programmazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2022-2024.L'incontro era previsto per martedì 28 giugno ma la concomitante convocazione del consiglio comunale di Corato ne ha causato lo slittamento.