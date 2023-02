Pedone investito su cavalcavia di Via Castel Del Monte

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 15 febbraio, sul ponte di via Castel del Monte.Il sinistro è stato causato da una donna alla guida di un'automobile, che non si è accorta della presenza di un pedone che percorreva a piedi il cavalcavia nella stessa direzione delle automobili. Le scarse condizioni di illuminazione del luogo hanno reso difficile la visibilità del pedone, che è stato colpito dall'auto ed è caduto a terra riportando delle ferite ad una gamba.L'operatore sanitario giunto sul posto con un'ambulanza ha immediatamente prestato soccorso al ferito, che è stato trasportato all'ospedale di Andria per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.Gli agenti della Polizia Locale di Corato sono intervenuti tempestivamente per regolare il traffico, che è stato deviato per permettere l'esecuzione dei rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.