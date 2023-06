Nubifragio su Corato, città allagata in molti punti

Disagi in tutta la città per il nubifragio che si sta abbattendo a Corato. Molte zone sono allagate, come Via Palermo, dove si sono accumulati anche 30cm d'acqua.Scene da Tg in alcune zone, con auto in panne e cassonetti galleggianti per strada.Segnalazioni di disagi da ogni parte della città, messa in ginocchio dalla prima bomba d'acqua estiva.Coratoviva invita i cittadini ad evitare i mezzi in queste ore critiche.