Pioggia e disagi nella serata di ieri: strade allagate e problemi di viabilità

Dopo il grande caldo, finalmente un po' di tregua, con la perturbazione che nella serata di ieri ha interessato la nostra città. I rovesci temporaleschi hanno certamente fatto piacere ai coratini, alle prese da settimane con un caldo record, ma come sempre più spesso accade, i fenomeni che interessano le nostre aree sono sempre più tropicali ed estremi, con conseguenze non sempre positive.La pioggia di ieri infatti, sebbene sia durata meno di un'ora, ha causato una serie di disagi nella viabilità, allagando interi quartieri, come via Mangilli, nella foto.Problemi purtroppo sempre più comuni, ai quali la nostra città non sembra pronta.