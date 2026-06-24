Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Pistola pronta a sparare nascosta in un muretto a secco nelle campagne di Corato

Il ritrovamento da parte dei Carabinieri in contrada San Vittore

Corato - mercoledì 24 giugno 2026 16.18 Comunicato Stampa
Alle prime luci dell'alba di oggi, i Carabinieri hanno messo a segno un importante colpo contro la criminalità della zona, rinvenendo un'arma micidiale e pronta all'uso nascosta nel cuore dell'agro di Corato, in contrada San Vittore. L'operazione è il risultato del costante lavoro preventivo che gli uomini dell'Arma stanno esercitando sul territorio per soffocare sul nascere possibili escalation di sangue.

I militari, durante le attività di pattugliamento sul territorio di Corato, si sono addentrati in un'area isolata di aperta campagna, un punto preciso tra gli uliveti, ove il raggio d'azione si è concentrato su un classico muretto a secco che delimita due proprietà non recintate. Lì, abilmente occultato sotto una pila di pietre apparentemente anonime, i Carabinieri hanno notato un panno di flanella, al cui interno è stata scoperta una pistola in perfette condizioni di efficienza.

A mettere particolarmente in allarme gli inquirenti sono state le condizioni dell'arma, rinvenuta con il cane armato e il colpo già in canna, pronta a fare fuoco al minimo tocco, con all'interno del caricatore altre 5 cartucce.

Il sito del ritrovamento, pur essendo accessibile, si trova in una zona di campagna isolata e a notevole distanza dal centro abitato. Un luogo che – spiegano gli investigatori – può essere raggiunto e utilizzato come "deposito" sicuro soltanto da soggetti che ne conoscono perfettamente l'esatta ubicazione.

Il sequestro della pistola potrebbe rappresentare la svolta in un recente e inquietante fatto di cronaca che ha scosso la comunità. Gli inquirenti, infatti, non escludono che l'arma ritrovata sia la stessa utilizzata nel violento agguato avvenuto all'inizio di questo mese.

In quell'occasione, la vittima era stata affiancata da uno scooter di colore nero con a bordo due persone completamente vestite di scuro e travisate da caschi integrali. Il passeggero del motoveicolo, dopo aver estratto una pistola, aveva esploso diversi colpi d'arma da fuoco a bruciapelo, attingendo la vittima a entrambi gli arti inferiori prima di dileguarsi nel nulla. Una dinamica tipica delle intimidazioni della malavita.

La pistola sequestrata all'alba è stata immediatamente messa in sicurezza e sarà ora inviata al R.I.S. per i necessari accertamenti, volti a verificare la presenza di impronte digitali o profili DNA sul panno e sull'arma, ma soprattutto a comparare l'arma stessa con i bossoli repertati sul luogo della "gambizzazione".

Grazie a questo intervento preventivo, i Carabinieri non solo hanno tolto dalle strade una pistola letale già pronta al fuoco, ma potrebbero aver stretto il cerchio attorno ai responsabili del grave fatto di sangue che ha violato la sicurezza di Corato. I controlli nell'agro e nelle periferie proseguiranno senza sosta.
  • Carabinieri
Corato, Nica Testino entra in Consiglio comunale: «Sarò in minoranza, ma con un ruolo di vigilanza attenta»
24 giugno 2026 Corato, Nica Testino entra in Consiglio comunale: «Sarò in minoranza, ma con un ruolo di vigilanza attenta»
A Corato approda il metodo Snoezelen
24 giugno 2026 A Corato approda il metodo Snoezelen
Altri contenuti a tema
Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna Colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di ragazzini: indagano i Carabinieri
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni Oltre 5.700 persone identificate fra Bari e l'area metropolitana e più di 3.500 veicoli. Gli interventi per rafforzare la sicurezza
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Vetrina di un negozio di giocattoli distrutta
Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Quattro indagati nell'operazione "Car Jackals" dei Carabinieri
Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Denunciato il conducente dopo una fuga ad alta velocità
Controlli sulla ristorazione ospedaliera. Irregolarità nella fornitura dei pasti Controlli sulla ristorazione ospedaliera. Irregolarità nella fornitura dei pasti Intervengono i Carabinieri Nas Bari
Salvarono una donna dal suicidio: encomio a due militari dell'Arma Salvarono una donna dal suicidio: encomio a due militari dell'Arma L'episodio, lo scorso aprile, in piazza Grenoble: approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il conferimento solenne
Controlli antidroga nel centro storico di Corato Controlli antidroga nel centro storico di Corato Operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati sul territorio
Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO
23 giugno 2026 Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO
Concetta Bucci: «Il mio percorso nell'esecutivo giunge al termine. Guardo indietro con profondo orgoglio»
23 giugno 2026 Concetta Bucci: «Il mio percorso nell'esecutivo giunge al termine. Guardo indietro con profondo orgoglio»
Olio, Ventola scrive al Commissario europeo Hansen: «La Coratina va tutelata in modo definitivo»
23 giugno 2026 Olio, Ventola scrive al Commissario europeo Hansen: «La Coratina va tutelata in modo definitivo»
Al via le iscrizioni per la prima edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato
23 giugno 2026 Al via le iscrizioni per la prima edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato
Giovedì a Corato “U tascheppàne”: la raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli
23 giugno 2026 Giovedì a Corato “U tascheppàne”: la raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli
Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
23 giugno 2026 Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
«Non dimentico il cammino fatto finora. Si riparte»: Valeria Mazzone nominata assessore di Corato
23 giugno 2026 «Non dimentico il cammino fatto finora. Si riparte»: Valeria Mazzone nominata assessore di Corato
«La Politica deve costruire alternative possibili»: Felice Addario nuovo vicesindaco di Corato
23 giugno 2026 «La Politica deve costruire alternative possibili»: Felice Addario nuovo vicesindaco di Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.