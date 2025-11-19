Il Tribunale di Trani ha adottato una ordinanza applicativa di misure cautelari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Trani, nella quale vengono riconosciuti, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) gravi indizi di colpevolezza a carico diL'ordinanza è stata eseguita questa mattina, 19 novembre 2025, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati in fase esecutiva dai miliari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia", dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri Bari.L'indagine, denominata convenzionalmente "Car Jackals", coordinata dalla Procura di Trani e condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani,, ha permesso di disvelare l'esistenza che negli atti viene definita una "batteria criminale" con base ad Andria, dedita alla commissione di, destinati al riciclaggio tramite il disassemblaggio delle parti meccaniche e di carrozzeria per la successiva re-immissione sul mercato dei pezzi di ricambio.L'attività investigativa, supportata da intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP), perquisizioni e sequestri, ha documentato un modus operandi professionale e pianificato, caratterizzato dall'utilizzo di utenze telefoniche "operative" fittiziamente intestate per la fase organizzativa (con scambi di squilli notturni come segnale di operatività) e un linguaggio criptico per le comunicazioni.Nel corso dei servizi, i militari intercettavano un'Audi A3 che trainava una Peugeot 208 rubata. Alla vista del posto di controllo, l'autista dell'Audi tentava la fuga con manovre pericolose: dopo essere stato riconosciuto da un Carabiniere, accelerava la marcia ponendo deliberatamente in pericolo il militare e, proseguendo ad altissima velocità, non esitava a speronare un'autovettura militare che tentava di sbarrargli la strada, sottraendosi temporaneamente alla cattura. L'uomo veniva rintracciato e arrestato, subito dopo aver abbandonato e incendiato l'Audi priva di targhe in un'area rurale di Andria.Nonostante gli arresti in flagranza,, munendosi di nuove schede SIM fittizie e di un'altra auto e ricalibrando il modus operandi con furti in orario pomeridiano, stabilendo. Un successivo servizio di osservazione, pedinamento e controllo ha consentito di localizzare il deposito a Corato, portando all'arresto in flagranza di altri due indagati. All'interno del covo veniva rinvenuta una Volkswagen Golf risultata rubata, oltre a un disturbatore di frequenze e ad altri attrezzi meccanici ed elettronici per la commissione dei furti.Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, ha consentito di chiedere l'emissione di misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura dei soggetti. All'esito dell'operazione, i 4 indagati – di cui, di età compresa tra i 40 e i 50 anni - sono stati tradotti in carcere.L'operazione odierna testimonia la costante e determinata attenzione dell'Autorità Giudiziaria e dell'Arma dei Carabinieri nel fermo contrasto ai reati predatori.