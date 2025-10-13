Inseguimento su via Prenestina

Un inseguimento ad alta tensione si è concluso nella serata di ieri lungo via Prenestina, dove i Carabinieri hanno fermato un uomo alla guida di un veicolo che non si era fermato all'alt imposto dalle forze dell'ordine.L'episodio ha avuto inizio intorno alle 21 quando una pattuglia ha notato un comportamento sospetto da parte di un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta nei pressi dell'uscita est della città.Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha accelerato, dando il via a un inseguimento che si è protratto lungo l'arteria principale.Grazie alla prontezza e al coordinamento dei militari, il veicolo è stato bloccatoAlla guida si trovava un cittadino extracomunitario, privo di documenti validi.L'uomo è stato identificato e denunciato a piede liberoL'operazione si è conclusa senza feriti né danni a persone o cose.I militari hanno sottolineato l'importanza della tempestività dell'intervento e della collaborazione tra le pattuglie impegnate sul territorio.L'episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di controlli mirati e sulla sicurezza stradale, in un'area spesso teatro di transiti intensi e situazioni a rischio.