Inseguimento su via Prenestina

Carabinieri di Corato fermano un conducente dopo una fuga ad alta velocità

Corato - lunedì 13 ottobre 2025 9.16
Un inseguimento ad alta tensione si è concluso nella serata di ieri lungo via Prenestina, dove i Carabinieri hanno fermato un uomo alla guida di un veicolo che non si era fermato all'alt imposto dalle forze dell'ordine.

L'episodio ha avuto inizio intorno alle 21 quando una pattuglia ha notato un comportamento sospetto da parte di un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta nei pressi dell'uscita est della città.
Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha accelerato, dando il via a un inseguimento che si è protratto lungo l'arteria principale.

Grazie alla prontezza e al coordinamento dei militari, il veicolo è stato bloccato
Alla guida si trovava un cittadino extracomunitario, privo di documenti validi.
L'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero
L'operazione si è conclusa senza feriti né danni a persone o cose.
I militari hanno sottolineato l'importanza della tempestività dell'intervento e della collaborazione tra le pattuglie impegnate sul territorio.

L'episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di controlli mirati e sulla sicurezza stradale, in un'area spesso teatro di transiti intensi e situazioni a rischio.
Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella
13 ottobre 2025 Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella
Corato in Marcia per la Pace 
13 ottobre 2025 Corato in Marcia per la Pace 
