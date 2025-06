Controlli antidroga nel centro storico di Corato

Un'intensa attività di controllo antidroga è stata condotta nelle scorse ore nel centro storico di Corato, con l'operazione interamente gestita e realizzata dai Carabinieri della locale Stazione.L'intervento, focalizzato sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto una mirata e attenta perlustrazione delle aree più sensibili e note per il traffico illecito di droga.L'azione dei militari tesa a stroncare il fenomeno della microcriminalità e a garantire maggiore sicurezza nella parte più antica della città, avrebbe portato a presumibili fermi di individui sospettati di essere coinvolti in attività di spaccio.Al momento, le autorità non hanno rilasciato dettagli ufficiali sul numero o sull'identità delle persone fermate, in attesa del completamento delle procedure investigative e delle eventuali convalide.I militari si sono concentrati in particolare nelle "piazze di spaccio" consolidate, dove il via vai di persone e i movimenti sospetti sono stati oggetto di un'attenta osservazione.L'obiettivo primario di questa operazione è stato quello di disarticolare le reti di spaccio che sfruttano le peculiarità del centro storico per condurre le proprie attività illecite.Questa operazione s'inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, costantemente messe in atto dalla Stazione Carabinieri di Corato.I controlli proseguiranno per mantenere alta la guardia e rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti e i commercianti.La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti rimane una priorità per le forze dell'ordine locali, considerati gli impatti negativi che genera sulla comunità e il suo legame con altre forme di criminalità. Ulteriori aggiornamenti sull'esito dell'operazione saranno forniti dalle autorità competenti.